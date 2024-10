Esce di strada e finisce contro un palo della luce

Ha perso il controllo del veicolo, uscendo fuori strada e finendo la corsa contro un palo della luce

Lo scontro contro il palo

L'allarme è scattato intorno alle 6.30 ad Agrate Brianza dove in via Damiano Chiesa si era da poco verificato un incidente

Sulla base di quanto ricostruito dai soccorritori, un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada, finendo contro un palo della luce.

La squadra dei Vigili del fuoco giunta in posto ha dovuto utilizzare cesoia e divaricatore per rimuovere la portiera che era rimasta bloccata a causa dell'urto.

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono giunte l'autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone, oltre a due ambulanze e a un'automedica: i soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto a un uomo di 39 anni e a una donna di 43, poi ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale di Vimercate in codice giallo