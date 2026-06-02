Esce di strada e finisce in un complesso commerciale

Ha perso il controllo del mezzo, finendo la sua corsa dentro un complesso commerciale: l’automobilista, un ragazzo di 19 anni, è stato portato in ospedale in codice giallo

Incidente

Il sinistro è avvenuto questa notte, lungo viale Monza a Sovico. Intorno alle 1.30, per cause ancora in fase di accertamento, un 19enne ha perso il controllo dell’auto che stava guidando e il veicolo è uscito dalla carreggiata, terminando la propria corsa all’interno di un complesso commerciale.

Sul posto per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono intervenute l’APS (Autopompa Serbatoio) del distaccamento di Lissone, un’ambulanza, un’automedica e i Carabinieri della Compagnia di Monza.

Il 19enne, dopo le prime cure direttamente sul posto, è stato portato in ambulanza in codice giallo al San Gerardo di Monza.