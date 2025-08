Esce di strada e investe due ragazze

Incidente

E' successo ieri sera, giovedì, in piazza Italia. Le minorenni investite sono state trasportate in codice giallo al San Gerardo

Ha perso il controllo dell'auto ed è uscita di strada, investendo due giovani. E' successo ieri sera, giovedì, in piazza Italia a Lissone.

L'auto piombata sulla zona pedonale

Mancavano dieci minuti alle 21 quando una 44enne ha perso il controllo dell'utilitaria che guidava, abbattendo i paletti che delimitano la carreggiata e piombando sull'area pedonale prospicente la gelateria "Melaverde". L'auto ha travolto tre persone: ad avere la peggio due ragazze di 16 e 17 anni.

Sul posto tra ambulanze e l'automedica. Le due giovani investite sono state trasportate in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. In codice verde al nosocomio di Vimercate la donna al voltante. In piazza Italia è stato richiesto inoltre l'intervento dei Vigili del fuoco e degli agenti della Polizia locale.

Dinamica al vaglio

Agli agenti guidati dal comandante Matteo Caimi il compito di definire la dinamica dell'incidente, a partire dal motivo per il quale la 44enne sia uscita di strada. Utili saranno anche gli esiti degli accertamenti eseguiti sulla donna nella serata di ieri all'ospedale di Vimercate.