Esce di strada ed "entra" nella rotonda: grave 68enne

Incidente dai contorni non ancora definito quello avvenuto sabato sera ad Agrate: un uomo di 68 anni è in gravi condizioni

L'uscita di strada

L'incidente è avvenuto ieri sera, sabato, intorno alle 20.30 lungo viale delle Industrie di Agrate, davanti al centro commerciale cinese. Per cause ancora in fase di accertamento una Renault Clio con a bordo un 68enne è uscita di strada, finendo la sua corsa nella rotonda. Le condizioni dell'uomo, forse colto da un improvviso malore, sono apparse subito gravi tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco

I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi hanno disposto il trasferimento d'urgenza del 68enne in ospedale a Vimercate.