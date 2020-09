Esce in auto dal cancello condominiale e si scontra con un bimbo in bici. L’incidente è accaduto ieri sera in via Montello a Veduggio con Colzano.

Veduggio: auto si scontra con un bimbo in bici

Un grande spavento ma fortunatamente nulla di grave. Non destano preoccupazione le condizioni del bambino di 9 anni che ieri sera intorno alle 19, mentre percorreva via Montello a Veduggio in bicicletta, si è scontrato con un’auto che stava uscendo dal cancello di un condominio.

Il piccolo è caduto a terra dolorante anche se, fortunatamente, l’impatto è stato di lieve entità. Immediato l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario arrivato sul posto con l’ambulanza: il bambino è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desio dove i sanitari gli hanno diagnosticato traumi a piedi, ginocchio destro e gomito sinistro. Il piccolo è stato poi dimesso con una prognosi di 8 giorni.

