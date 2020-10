Esce per una camminata nei boschi e scivola in un torrente: salvato 68enne brianzolo. Le ricerche sono andate avanti fino a tarda sera, poi il salvataggio.

Era uscito nei boschi di Caglio (in provincia di Como) con un amico, poi si sono persi di vista. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 20. Il 68enne era scivolato in un torrente e non riusciva più a risalire; le ricerche da parte degli uomini del soccorso alpino sono state rese più difficili dal fatto che il telefono del 68enne era raggiungibile ma non abilitato a inviare le coordinate. Poco dopo è stato ritrovato, disorientato ma illeso. Per accompagnarlo fuori dal bosco in sicurezza, i tecnici Cnsas della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione, hanno dovuto imbragarlo e affrancarlo con la corda. L’intervento è terminato intorno alle 22:30.

