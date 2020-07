Escrementi e biglietto anonimo contro la farmacia

Un sacchetto pieno di escrementi, probabilmente di cane, con accanto un biglietto contenente, sembrerebbe, una frase minatoria.

Un misterioso ritrovamento quello avvenuto ieri mattina lunedì, dalle lavoratrici e dalla titolare della farmacia “Centrale” che si trova in piazza Camperio, accanto alla centralissima via Confalonieri, a Villasanta.

Sul posto i carabinieri e la squadra rilievi

Le farmaciste, alzando la saracinesca, si sono trovate davanti l’amara sorpresa: oltre all’odore nauseabondo proveniente dal sacchetto pieno zeppo di feci, hanno trovato anche un bigliettino pare scritto a mano.

Biglietto ed escrementi sono stati gettati all’interno della fessura che si trova nella cler che viene utilizzata per consegnare i farmaci durante il servizio notturno alla clientela.

Non è stata una semplice bravata

Evidentemente si è trattato di un qualcosa di più di una semplice bravata, tant’è che la titolare della farmacia ha immediatamente avvisato i carabinieri di Villasanta che sono prontamente intervenuti in piazza Camperio per dare il via alle indagini insieme alla squadra rilievi.

