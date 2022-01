Esibisce il Green pass di un altro e scappa, fermato e denunciato

Cesano Maderno

E' successo durante i controlli della Polizia Locale alla stazione ferroviaria.

Alla Polizia Locale che l'aveva fermato per un controllo ha esibito il Green pass di un altro. Ha quindi tentato la fuga me è stato raggiunto, fermato e denunciato. E' successo alla stazione ferroviaria di Cesano Maderno.

Martedì sera, è notizia di poco fa, un cittadino straniero è stato fermato e denunciato a piede libero in stazione in quanto privo di documenti. Un'altra persona, di nazionalità algerina, è stata invece denunciata a piede libero per aver esibito un Green pass intestato ad un altro. L'uomo ha tentato la fuga a piedi, ma è stato prontamente rincorso e fermato dal personale della Polizia Locale.

"La sicurezza è una priorità"

"La sicurezza è una priorità e si sta lavorando sulle zone più sensibili come la stazione, rispodendo alle segnalazioni in un'ottica di ascolto e interazione con i cittadini" evidenzia una nota ufficiale del Comune. "Con riferimento a questi controlli - commenta la comandante della Polizia Locale e dirigente dell'area Città sicura, Francesca Telloli - mi sento di esprimere ringraziamenti e orgoglio agli agenti che mi pregio di dirigere per l'impegno, la dedizione e i risultati raggiunti".