Esito positivo per le prove di carico sui Ponti di Desio/Bovisio ed Agrate. Promossi al traffico dei mezzi fino a 44 tonnellate.

Ponti transitabili in sicurezza dai mezzi con massa contenuta entro le 44 tonnellate: questo, in sintesi, l’esito delle prove di carico sui ponti di via Desio/SP n. 173 a scavalco della SP ex SS n. 35 a Bovisio Masciago e sul ponte di via Monte Grappa/SP n. 13 a scavalco della SP n. 121 ad Agrate Brianza.

A conclusione della campagna diagnostica, che si è svolta tra dicembre e gennaio, sono state rilasciate le certificazioni di idoneità statica con le unite relazioni di transitabilità, che avranno validità per i prossimi cinque anni.

I due ponti sono in buona salute

Gli esiti delle elaborazioni numeriche delle informazioni acquisite durante la campagna diagnostica confermano, in sostanza, lo “stato di buona salute dei due ponti”, certificandone le attuali condizioni d’uso e permettendo anche, nel caso del ponte di via Desio/SP n. 173 a scavalco della SP ex SS n. 35 a Bovisio, una promozione alla transitabilità dei mezzi pesanti dalle 3,5 tonnellate alle 44 tonnellate: sicuramente una buona notizia per gli autotrasportatori.

La società incaricata dalla Provincia ha anche verificato lo stato del ponte a scavalco di via Archimede sulla SP 13 ad Agrate, oggetto di un intervento di somma urgenza lo scorso anno: non sono emerse criticità e nella relazione si legge che “le mensole di rinforzo in acciaio sono apparse in ottimo stato conservativo, senza manifestazione di ossidazione, deformazioni o allentamenti delle piastre di ancoraggio”.

