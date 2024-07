Esonda il Seveso, casa allagata in via Petrarca a Lentate sul Seveso.

Esonda il Seveso

«Siamo esasperati, non ne possiamo più di fare i conti con la casa allagata. Ogni volta è dura per noi, dal punto di vista economico e morale».

E’ lo sfogo della 60enne Mara Cogo, che con il marito Ivan Visentin abita in via Petrarca 13, la strada che costeggia il torrente Seveso.

Ogni volta che piove abbondantemente, come successo spesso nei mesi scorsi, i coniugi vivono con l’ansia e il timore di ritrovarsi l’acqua nell’abitazione. Come è capitato nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio 2024, quando il torrente è fuoriuscito dagli argini ed è finito nel giardino e nel garage, causando molti danni. L’allarme è scattato all’1.30.

"Il sindaco è sempre rimasto in contatto con noi"

«Abbiamo immediatamente chiamato il sindaco Laura Ferrari, che è rimasta in contatto con noi telefonicamente per tutta la notte, fino alle 5.30, preoccupandosi di allertare i soccorsi», aggiunge.

In via Petrarca Vigili del Fuoco e Carabinieri

In via Petrarca si sono subito portati i Vigili del Fuoco di Lazzate, raggiunti successivamente dalla Protezione civile.

«Ringraziamo di cuore sia il sindaco che i pompieri, rimasti con noi fino a quando l’emergenza è rientrata - prosegue Cogo - Ora però vogliamo che chi di dovere si attivi per risolvere il problema».

I detriti sotto il ponticello ostruiscono il passaggio dell'acqua

All’origine dell’esondazione, infatti, ci sarebbero rami e detriti trasportati dal fiume che hanno ostruito un’arcata del ponticello realizzato nell’ambito del cantiere di Aipo (Agenzia interregionale per il fiume Po), aperto da qualche tempo davanti al cimitero per realizzare un tubo di collegamento tra il Seveso e la vasca in fase di costruzione in viale Brianza.

Sopralluogo con Aipo