Esonda il torrente Seveso, due famiglie evacuate

Maltempo

A causa della pioggia abbondante l'acqua ha allagato delle proprietà in via Petrarca, residenti esasperati.

Esonda il Seveso a Lentate sul Seveso, due famiglie residenti in via Petrarca sono state evacuate.

Esonda il Seveso, paura in via Petrarca

A causa dell'abbondante pioggia di questa mattina, sabato 5 luglio 2025, il Seveso è esondato allagando giardini, garage e abitazioni in via Petrarca, la via che costeggia il torrente. Esasperata Mara Cogo, che insieme al marito Ivan Visentin è stata costretta a lasciare la propria abitazione:

«Ci è finita nuovamente l'acqua in casa. Non ne possiamo più», dicono i coniugi tra le lacrime, esasperati dal dover fare i conti per l'ennesima volta con il maltempo.

"E' colpa dei tronchi che ostruiscono il ponticello"

La coppia abita al civico 13 di via Petrarca e ogni volta che le previsioni meteorologiche sono avverse teme il peggio. Esattamente un anno fa, nella notte tra il 7 e l’8 luglio, il torrente era fuoriuscito dagli argini ed era finito nel giardino e nel garage. Stamattina l’acqua è finita in casa, nonostante le paratie e i sacchi messi a protezione.

«All’origine ci sono ancora i rami e i tronchi che si accumulano sotto le arcate del ponticello realizzato da Aipo per la vasca di laminazione di viale Brianza», spiegano.

In corso l'intervento di Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanza

A seguito dell'esondazione in via Petrarca sono intervenuti i Vigili del Fuoco, oltre ai Carabinieri e a un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate. Oltre ai coniugi è stata evacuata un'altra famiglia.

L'intervento dei soccorritori della Croce Rossa

Fondamentale l'intervento del Comitato locale della Croce Rossa: sul posto il coordinatore delle attività emergenza Davide Boffi, il responsabile dei volontari Matteo Ceppi e il coordinatore del personale diurno Stefano Orsenigo, accorsi con un'ambulanza, un mezzo logistico e sacchi di sabbia pronti all'uso, un'auto di supporto e un mezzo attrezzato per il trasporto disabili.

Due anziani accompagnati dal figlio a Carimate, un 47enne si è rotto un polso

I soccorritori hanno accompagnato un anziano in carrozzina e la moglie con difficoltà motorie dal figlio, residente a Carimate. Un 47enne è stato invece trasferito in codice verde all'ospedale di Cantù perché nella concitazione del momento si è rotto un polso.



Sul posto gli assessori

Sul posto, a monitorare la situazione, c'erano gli assessori Marco Boffi e Matteo Turconi Sormani.