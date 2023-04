Esplode la bombola di un barbecue: Vigili del fuoco a Biassono

Un forte botto alle prime luci dell'alba ha svegliato di soprassalto i residenti nella zona di via Kennedy a Biassono.

Esplode una bombola: Vigili del fuoco a Biassono

L'allarme è scattato poco prima delle 7 quando il botto dovuto all'esplosione della bombola di un barbecue situato nel terrazzino di una abitazione al piano terra, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi.

Immediatamente sono stati allertati i Vigili del fuoco che sono giunti sul posto con sei mezzi, tutti provenienti da Monza. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area e ora stanno cercando di capire le cause dello scoppio. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza a scopo precauzionale ma fortunatamente non risultano feriti.

L'esplosione è stato avvertita nettamente anche dai vicini di casa. A quanto si apprende a causa del forte botto alcuni vetri delle abitazioni sarebbero andati in frantumi e dei balconi sarebbero rimasti lesionati.