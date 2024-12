Esplosione a Seveso: appartamento sventrato dalle fiamme

Violenta esplosione a Seveso: un appartamento al primo piano di una casa di corte è stato sventrato dalle fiamme.

Esplosione a Seveso

E' successo intorno alle 17 in via Acquedotto: ancora da comprendere se il boato sia stato provocato da una fuga di gas oppure da qualche problema con l'utilizzo di un fornello. In base a quanto ricostruito nell'appartamento abiterebbe un 25enne di origine straniera, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e pompieri

Sul posto sono accorsi Carabinieri, le Polizie Locali di Seveso e Meda, la Protezione civile e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme. Indagini in corso per risalire all'origine dell'esplosione.

Ferita una bimba a seguito dell'esplosione

A seguito del violento scoppio sarebbe rimasta ferita una bambina che si trovava al piano terra, colpita da un pezzo di qualche materiale. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi.

Ordinanza di messa in sicurezza

I tecnici del Comune stanno effettuando una verifica sulla stabilità dell'edificio e verrà emessa un'ordinanza di messa in sicurezza per tutelare l'incolumità pubblica.