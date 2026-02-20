Esplosione in ditta, un operaio in ospedale. Spiegamento di soccorsi in via Spallanzani questa mattina, venerdì: i Vigili del Fuoco hanno estinto l’incendio, verifiche ancora in corso

Esplosione in una ditta

Un’esplosione all’interno di una ditta operante nella lavorazione del legno ha fatto scattare l’allarme in via Spallanzani, nella zona industriale di Nova Milanese. Poco dopo le 11 di questa mattina, venerdì 20 febbraio, sono accorse diverse squadre del comando dei dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Un operaio ferito

Per cause in fase di accertamento, un operaio appartenente a una ditta esterna, impegnato in lavorazioni all’interno dello stabilimento è stato coinvolto dall’esplosione. Il lavoratore è riuscito ad uscire autonomamente dall’azienda ed è stato preso in carico dal personale sanitario accorso con ambulanza e auto medica. È stato quindi trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

GUARDA LA GALLERY (2 foto) ← →

Lo spiegamento di soccorsi

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe serbatoio, un carro soccorso, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia. Le squadre hanno rapidamente estinto il principio d’incendio sviluppatosi a seguito dell’esplosione, sono tuttora in corso le necessarie verifiche strutturali e di sicurezza. Sul posto anche Polizia Locale, Carabinieri, personale di Ats Brianza e tecnici comunali.