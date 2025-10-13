Esplosione in fonderia, operaio ustionato

Mobilitazione di mezzi per l’esplosione avvenuta in tarda mattinata a Sovico, presso la fonderia Faser di via Cascina Greppi, dove un operaio si è ustionato al volto e alle mani.
Esplosione, operaio ustionato
Erano circa le 11.50 di questa mattina, lunedì 13 ottobre, quando è partita la richiesta di intervento presso la ditta Faser spa di via Cascina Greppi a seguito di un’esplosione. Sul posto sono arrivati diversi mezzi dei Vigili del Fuoco, provenienti da Desio e Seregno, insieme ai Carabinieri della Stazione di Biassono, all’automedica e alle ambulanze dell’Avis Meda e della Croce Bianca di Besana Brianza.
Soccorso un 48enne
Dai primi accertamenti dell’accaduto, da confermare a cura dell’Azienda di Tutela della Salute, sembrerebbe che l’esplosione sia stata causata da una sostanza infiammabile usata per la produzione e contenuta in un bidone. L’esplosione è infatti avvenuta durante la catena di lavorazione e avrebbe investito un operaio di 47 anni, che ha riportato ustioni al volto e alle mani ed è stato traportato al pronto soccorso dell’ospedale di Carate. Le sue condizioni non sarebbero gravi.
