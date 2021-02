Evade dai domiciliari, ruba un’auto, va a sbattere contro un muro e provoca una fuga di gas

Evade dai domiciliari e ruba un’auto. Fa incidente e provoca una fuga di gas. Arrestato dai Carabinieri un 30enne residente a Cogliate.

I carabinieri di Cesano Maderno hanno arrestato un trentenne italiano che ieri mattina, domenica 7 febbraio, era evaso (per la seconda volta) dagli arresti domiciliari. L’uomo, residente a Cogliate, uscito di casa in tarda mattinata, ha rubato un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze della sua abitazione ma, poco dopo, è andato a sbattere contro un muro, provocando una fuga di gas.

Finisce contro un muro e provoca una fuga di gas

Nell’impatto infatti ha abbattuto una colonnina di gas metano rendendo necessario l’intervento immediato dei Carabinieri e Vigili del fuoco di Lazzate e Saronno che hanno messo in sicurezza la zona.

Il fuggitivo ha proseguito la sua fuga a piedi facendo perdere le sue tracce fino al tardo pomeriggio quando è starò rintracciato dai militari nei pressi della sua abitazione e tratto in arresto per l’evasione dagli arresti domiciliari e denunciato per il furto dell’auto.

In mattinata è in corso l’udienza di convalida presso il Tribunale di Monza.