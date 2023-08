Evade dai domiciliari e rapina una farmacia a Cogliate. Un uomo di 65 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo circa mezz'ora nei pressi della sua abitazione

Evade dai domiciliari

Doveva restare in casa per scontare gli arresti domiciliari, invece è uscito e ha pure rapinato una farmacia. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio sono intervenuti a Cogliate per un allarme di rapina proveniente da una farmacia. Intorno alle 11 di mercoledì, la farmacista si è trovata improvvisamente davanti un uomo che le ha puntato il coltello facendosi consegnare l’incasso, 700 euro circa.

La testimonianza della vittima

Un’azione fulminea, durata pochi minuti, ma che ha provocato paura e terrore nella giovane donna. Subito dopo la chiamata al numero di emergenza 112, sono arrivate sul posto le pattuglia della Compagnia Carabinieri di Desio che, dopo aver garantito la giusta assistenza alla vittima, rimasta illesa, hanno avviato con tempestività i primi accertamenti.

Gli uomini dell’Arma hanno dapprima ascoltato la donna che è riuscita a fornire dei dettagli importanti – coltello di colore giallo e un cappellino da baseball – particolari che si sono poi rilevati fondamentali per gli investigatori.

Fermato dai Carabinieri nei pressi di casa sua

Gli accertamenti sono poi proseguiti con l’acquisizione delle immagini di telecamere pubbliche e private, attraverso le quali sono stati fatti importanti ed immediati passi in avanti nelle indagini, consentendo così agli uomini dell’Arma di indirizzare le ricerche nei comuni posti al confine tra le province di Monza e Varese.

Un corposo dispositivo composto da 10 militari e 5 equipaggi della Compagnia Carabinieri di Desio, a distanza di circa mezz’ora dalla rapina in farmacia, ha riconosciuto l’uomo nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno, bloccandolo definitivamente a Caronno Pertusella, nei pressi della sua abitazione, mentre stava facendo rientro a casa.

Ha utilizzato una 500 rubata

Addosso all’uomo, un 65enne italiano, gli uomini dell’Arma hanno trovato e sequestrato il coltello utilizzato durante la rapina nonché tutta la somma contante asportata dalla farmacia di Cogliate.

Gli investigatori, ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti, hanno poi scoperto che l’uomo durante i suoi spostamenti si era mosso a bordo di una 500 rubata, utilizzata anche per la rapina e successivamente lasciata nel parcheggio della stazione di Saronno, per poi proseguire la fuga in treno fino a casa (Caronno Pertusella) nel tentativo, vano, di passare inosservato e farla franca.

Arrestato per rapina e ricettazione

Al termine delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio prima e successivamente da quella di Monza, competente per territorio, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 65enne con l’accusa di rapina e ricettazione.