Evade per perseguitare la ex moglie, arrestato 78enne. L'uomo, residente a Limbiate, è stato fermato dai Carabinieri davanti al supermercato dove lavora la donna

I Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano, nella serata di sabato, hanno arrestato in flagranza di reato, per evasione, un 78enne, italiano, residente a Limbiate.

La stava aspettando dove lavora

In particolare, i militari sono intervenuti presso un supermercato di Paderno Dugnano, dove lavora la ex moglie, individuando all'esterno l'anziano, sottoposto agli arresti domiciliari, per atti persecutori. Il 78enne è stato condotto in carcere