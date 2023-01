Era evaso più volte dagli arresti domiciliari, l'ultima appena pochi giorni fa quando il giovane aveva rotto il braccialetto elettronico per andare a comprare della droga.

Evade più volte dagli arresti domiciliari, ora è in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Seregno che lo avevano arrestato avevano anche richiesto di aggravare la misura cautelare nei suoi confronti: il giovane infatti, dopo quell’arresto, era stato comunque ricollocato nuovamente agli arresti domiciliari.

Ieri pomeriggio è arrivata la nuova ordinanza di aggravamento nei confronti del 23enne di origini senegalesi, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e soprattutto per le svariate evasioni delle quali si era reso protagonista in breve tempo.

I carabinieri si sono quindi presentati all’ingresso della sua abitazione di residenza, a Seregno, in una traversa di via Montello e lo hanno prelevato e accompagnato in carcere a Monza.

(foto archivio)