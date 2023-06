Un uomo di 34 anni, già condannato per rapina, è tornato in carcere dopo aver violato ripetutamente gli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Una vicenda caratterizzata da una serie di evasioni e misure cautelari sempre più restrittive.

Evade più volte dai domiciliari: misura revocata per un 34enne che finisce in carcere

Nel mese di ottobre 2022, l'uomo era stato tratto in flagranza di reato a Monza per rapina impropria per essersi impossessato della borsa di una passante. Dopo essere stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari presso l'abitazione di Vimercate, l'uomo ha manifestato fin da subito insofferenza nei confronti di questa misura cautelare.

Il 19 novembre 2022, alle ore 00:30 circa, è stato sorpreso a piedi per le strade di Vimercate dai militari della locale Stazione, che lo hanno arrestato per evasione. Dopo una notte passata nelle camere di sicurezza della caserma del comando Compagnia, è stato presentato il giorno successivo al Tribunale per il rito direttissimo, che ha convalidato l'arresto e lo ha ricollocato presso il proprio domicilio.

Il 25 novembre, i militari della Stazione si sono presentati nuovamente presso il domicilio dell'uomo per notificargli un'ordinanza emessa dal Tribunale di Monza. La Procura della Repubblica locale aveva infatti avanzato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Di conseguenza, l'uomo è stato portato in carcere di Monza, dove è rimasto fino al 3 marzo 2023.

Dopo un giudizio abbreviato, l'uomo è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per il reato di rapina e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari. Purtroppo, la sua inclinazione a violare il vincolo della permanenza tra le mura domestiche si si è manifestata nuovamente giorni fa quando all'una di notte i Carabinieri lo hanno sorpreso fuori dalla sua abitazione.

Di fronte a questa nuova violazione, il Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, considerando gli episodi di evasione precedenti, ha deciso di revocare gli arresti domiciliari e disporre il ritorno dell'uomo in carcere dove l'uomo è statao accompagnato dai Carabinieri della Stazione di Vimercate.