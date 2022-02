Arrestati i fuggitivi

Anthony Ragona, 34enne di Barlassina, e Roberto Nardello, 50enne di Arcisate, erano scappati dalla casa penitenziaria dei Mogni di Varese.

Evasi dal carcere, presi dopo tre giorni di ricerche. Sono stati arrestati ieri sera, giovedì 17 febbraio 2022, Anthony Ragona, 34enne di Barlassina, e Roberto Nardello, 50enne di Arcisate. Erano scappati il 14 febbraio 2022 dalla casa penitenziaria dei Mogni di Varese.

Evadono dal carcere

E' durata tre giorni la fuga di Anthony Ragona e Roberto Nardello, scappati dal carcere dei Mogni di Varese dove erano rinchiusi dal 2 marzo 2021, quando erano stati arrestati per rapina aggravata e furto aggravato in concorso al termine di un’articolata attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese. I due, secondo quando ricostruito dalle Forze dell'ordine, avevano infatti perpetrato una rapina ai danni di una casa di riposo di Porto Ceresio e avevano rubato in una casa parrocchiale ad Arcisate. Condannati a giugno in primo grado, il 14 febbraio, eludendo il sistema di sorveglianza, sono riusciti a scavalcare le mura del carcere e a dileguarsi.

Presi dopo tre giorni di ricerche

Per tre giorni agenti della Polizia penitenziaria e della Questura di Varese, Carabinieri e finanzieri sono stati impegnati nelle ricerche, controllando anche le strade che conducono ai valichi con la Svizzera e le tratte ferroviarie. Alla fine ieri sera i due sono stati intercettati dagli uomini del Nucleo Investigativo Regionale lombardo della Polizia Penitenziaria, coadiuvati da personale del reparto del carcere varesino e coordinati dal Nucleo Centrale di Roma, nei pressi del cimitero di Induno Olona, in provincia di Varese.