Un intervento per disturbo alla quiete pubblica ha portato alla luce l’assenza della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza per un evento musicale organizzato all’interno di un esercizio di somministrazione del Comune di Seregno.

Evento musicale abusivo: interviene la Polizia Locale

Una pattuglia automontata della Polizia Locale è intervenuta, su segnalazione della Centrale Operativa, in un esercizio pubblico di somministrazione vicino al confine con Lissone, dove era stata riferita musica ad alto volume proveniente dal locale.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che all’interno era in corso uno spettacolo musicale, con accesso controllato da personale di una società di vigilanza privata, e con un incremento dei prezzi delle consumazioni legato all’evento in corso.

Violazione delle norme

Difatti il locale era stato trasformato in un’attività di pubblico spettacolo, in violazione di quanto previsto dal vigente Testo Unico di Pubblica Sicurezza e pertanto la Polizia Locale ha proceduto alla contestazione della violazione, a cui seguiranno i previsti provvedimenti da parte del Suap competente.

In questo periodo estivo l’attività della polizia locale si sta concentrando nella verifica e nel rispetto delle regole da parte dei pubblici esercizi, con monitoraggi costanti e ispezioni finalizzate a garantire il rispetto della quieta pubblica e la concorrenza