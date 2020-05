Evento violento a Varedo: due persone soccorse SIRENE DI NOTTE

Un solo intervento di soccorso nella notte appena trascorsa. La chiamata al 112 è arrivata alle 2.46 per un evento violento a Varedo.

Evento violento a Varedo

Nel dettaglio, in base alle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si tratterebbe di un’aggressione. I soccorritori, una volta raggiunto il posto, in via Gorizia, hanno soccorso un uomo di 31 anni e una donna di 32.

Ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto. Di certo invece si sa che dopo le prime cure sul posto i volontari della Croce bianca di Cesano hanno trasportato, probabilmente una sola persona, all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti