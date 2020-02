Evento violento e intossicazione da alcol SIRENE DI NOTTE

Una donna di 42 anni al Civile di Sesto San Giovanni per un evento violento. Intossicazione da alcol per un 31enne soccorso a Seveso.

Intossicazione da alcol a Seveso

Sono questi gli interventi effettuati nelle ultime ore dai soccorritori brianzoli coordinati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel dettaglio era da poco passata l’una, questa notte, quando i volontari dell’Avis Meda si sono portati in piazza Mazzini a Seveso, presso la ferrovia, per soccorrere un 31enne. L’uomo, a quanto si apprende, si è sentito male a causa di qualche bicchiere di troppo. Dopo i primi accertamenti sul posto, i volontari medesi hanno trasportato il 31enne in ospedale a Desio in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Evento violento a Monza

Poco dopo, all’una e trenta, la macchina dei soccorsi si è messa in moto per una 42enne che si trovava in via Bettola a Monza. La donna, in base a quanto diffuso da Areu, sarebbe rimasta ferita a seguito di un evento violento di cui non sono note, al momento, le modalità. La 42enne è stata medicata sul posto e poi trasportata in codice giallo all’Ospedale civile di Sesto San Giovanni.