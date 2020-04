Evento violento in strada a Concorezzo SIRENE DI NOTTE

Evento violento in strada Concorezzo nella notte tra giovedì e oggi venerdì 3 aprile 2020. Ferito lievemente un ragazzo di 28 anni.

Evento violento in strada a Concorezzo

In base a quanto è stato possibile ricostruire dalle informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 112 è arrivata poco prima dell’una per un giovane di 28 anni coinvolto in un evento violento, classificato come aggressione.

Sul posto, in via del Lavoro a Concorezzo, si sono portati i Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza e i volontari della Croce rossa di Brugherio. Al 28enne sono state fornite le prime cure sul posto. Poi è stato disposto il trasferimento al Policlinico di Monza in codice verde.

