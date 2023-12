Ex calciatore e volontario, l’addio ad Antonio Colombo

Si è spento all'età di 85 anni Antonio Colombo di Robbiano, frazione di Giussano. Era molto conosciuto: impegnato in parrocchia e nel mondo del calcio ha donato le cornee.

Ha donato le cornee

Grande uomo di fede, volontario in parrocchia a Robbiano e grande appassionato di calcio, ex calciatore della Vis Nova, ma anche uomo di grande generosità e altruismo, tanto da donare le cornee. Cordoglio in città per la scomparsa di Antonio Colombo, classe 1938. Al momento del decesso i familiari, conoscendo la generosità di Colombo, hanno subito acconsentito al prelievo delle cornee, impiantate su due persone che ora potranno tornare a vedere. Quella di Colombo è la 237esima donazione di un giussanese dalla fondazione dell’Aido GIussano, la 12esima nel 2023.

Grande appassionato di calcio

Il robbianese lascia la moglie Pierangela, i figli Piergiorgio e Ornella, i nipoti Ludovica e Brando. Primo di cinque fratelli, proveniva da una famiglia quasi tutta votata alla cura della chiesa, tutti davano una mano, quando era parroco don Rinaldo Beretta.

Di professione falegname Colombo era stato esperto montatore di mobili presso la ditta Citterio, ma nel tempo libero seguiva il calcio.

Era tifosissimo del Milan, aveva giocato a lungo nella Vis Nova e nella squadra di Robbiano. Terminato col calcio giocato era rimasto nell’ambiente calcistico come tutto-fare in società come il Seregno e il Renate, fino a pochi anni fa, praticamente quando apparve la malattia: era magazziniere, accompagnatore, addetto alla biglietteria e a tanti altri compiti che via via gli venivano assegnati. Fece anche l’aiuto allenatore. Ritornato alla Vis Nova, dove si occupava e faceva ancora di tutto, era tutt’uno con tanti appassionati locali di calcio, due in particolare, tra l’altro scomparsi proprio nelle ultime settimane, Enrico Boffi e Guglielmino Colombo.

Le sue ultime uscite sono state per portare il nipote Brando – di cui andava molto fiero – agli allenamenti e alle partite di calcio per la squadra presso cui il ragazzo è tuttora impegnato.