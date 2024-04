Ex consigliere derubato da una sexy ladra

A Seregno derubato da una sexy ladra, che insisteva per consumare un rapporto sessuale. Ingente il bottino: un orologio di grande pregio e 270 euro in contanti. La sfortunata vittima è Leo Servidio, pensionato di 78 anni, molto conosciuto anche per la precedente attività politica come consigliere comunale.

Il furto al Ceredo

Il furto si è consumato nei giorni scorsi, pochi minuti dopo le 11. Il fatto in via Luini, a breve distanza dalla sua abitazione al Ceredo. All’improvviso si è accostata al marciapiede un’utilitaria di colore grigio, al volante una donna di bella presenza. "Non mi riconosci? Sono la moglie di Gianni. Che fai non ti avvicini?", ha detto attraverso il finestrino abbassato al pedone. Quando il seregnese ha risposto che non la conosceva, la donna forse gli ha spruzzato addosso qualcosa per intontirlo e lo ha fatto salire sulla vettura.

La proposta indecente

La furfante, dopo aver chiesto un'indicazione stradale, ha proposto di fare sesso e l'ex consigliere ha immediatamente rifiutato. Ma la donna, senza farsi notare, è riuscita a slacciargli l'orologio, che teneva sul polso sinistro e a sfilargli i soldi riposti nelle tasche dei pantaloni, circa 270 euro. L'orologio di pregio era un Girard Perregaux d’epoca, un regalo della moglie prima del matrimonio.

L'identikit della sexy ladra

Servidio si è accorto del furto soltanto quando è riuscito ad abbandonare l'auto. Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. La ladra, secondo la testimonianza della vittima, era una donna che parlava benissimo italiano, sui 50 anni, corporatura minuta, alta circa 1,60 metri, capelli castani con le mèche bianche. Era truccata con cura, con il rossetto rosso sulle labbra e indossava un vestito a fiori di colore grigio.