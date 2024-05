Ex dipendente arrestato mentre tenta di rubare in ospedale

E’ stato sorpreso mentre cercava di rubare all’interno dell’ospedale di Carate Brianza dove aveva prestato servizio anni fa, approfittando forse proprio del fatto che sapeva bene come muoversi e che conosceva le varie aree del nosocomio.

La sua azione furtiva, però, è stata notata da un uomo che si è insospettito e che, prontamente, ha dato poi l’allarme e ha avvisato i Carabinieri. I militari che, casualmente, si trovavano in Pronto soccorso per ragioni di servizio lo hanno quindi raggiunto e fermato.

Fermato dai Carabinieri del Norm e della stazione di Carate Brianza

E’ stato così arrestato in flagranza di reato L.S., un quarantenne residente a Desio, ex dipendente dell’Azienda ospedaliera, intento a scassinare a metà pomeriggio la porta di accesso del magazzino riservato ai manutentori. Quale fosse il suo intendimento era ben chiaro, dal momento che i militari del Nucleo operativo e radiomobile e quelli della stazione di Carate Brianza, intervenuti per arrestarlo, lo hanno sorpreso proprio mentre stava forzando la serratura del deposito per mezzo di un arnese.

Accompagnato in caserma, dopo le formalità di rito, per il quarantenne - già noto alle forze dell’ordine - sono scattate le manette con l’accusa di tentato furto. Il fermo è stato successivamente convalidato: per l’ex dipendente desiano, rimesso in libertà, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.