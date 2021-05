Sono iniziati i lavori di allestimento della creazione artistica dedicata alla storia industriale tessile di Desio e al ruolo di protagonista della donna nella nostra comunità. L’ex fontana di Santa Maria a Desio diventa quindi un’opera d’arte.

Ex fontana di Santa Maria a Desio diventa un’opera d’arte: iniziati i lavori

L’opera è realizzata dall’artista desiana Daniela Benedini, conosciuta per le sue tecniche di utilizzo originale del “Trompe l’oeil” (inganno dell’occhio), per coniugare la valorizzazione delle eccellenze territoriali con il recupero di manufatti in stato di degrado.

Il prodotto artistico sarà un trompe l’oeil su pannelli realizzati in acrilico raffiguranti i contorni di un volto femminile, montati su una struttura di acciaio inox. L’inaugurazione dell’opera si terrà sabato 29 maggio 2021 alle ore 20 presso Piazza Santa Maria (di fianco alla Basilica).

Chi è Daniela Benedini

Nata a Desio dove attualmente risiede Daniela Benedini si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano, con uno studio riguardante la “Storia del Trompe l’Oeil”. Dal 1995 coopera con alcuni dei più rinomati studi di architettura specializzati in decorazioni d’interni.

Ogni suo lavoro è seguito attentamente e professionalmente dal progetto alle rifiniture finali. Può contare su una rete di collaboratori tra esperti pittori e maestri della decorazione, con i quali ha completato progetti estesi e complessi in tutto il mondo.

Tra gli altri, ricordiamo residenze e luoghi in Italia, Russia, Cina, Kuwait, Francia, Oman, Egitto e Perù.