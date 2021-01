Ex Mercatone Uno, al via il cantiere per l’apertura di un nuovo megastore

Ex Mercatone Uno di Cesano Maderno, al via il cantiere per l’apertura di un nuovo megastore.

E’ una catena specializzata in fashion e home quella che sta aprendo il cantiere dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione dell’ex Mercatone Uno di via Don Luigi Viganò a Cesano Maderno. L’inaugurazione del nuovo megastore è in programma per marzo.

Salvi 29 posti di lavoro

Per la catena dell’abbigliamento e degli articoli per la casa si tratta del recupero del secondo dei quattro immobili che ha rilevato nel novembre 2020 dal fallimento della storica catena di negozi di arredamento. Attraverso questa operazione l’azienda è anche subentrata nei contratti con il personale, mantenendo il posto di lavoro a 29 dei 41 ex lavoratori Mercatone Uno.

L’orgoglio del sindaco Longhin

“Sono orgoglioso del risultato finale e della grande attenzione della mia Amministrazione nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie” le parole del sindaco Maurilio Longhin in una nota ufficiale, dove spiega:

“Si risolve una vicenda occupazionale che per molti mesi ha causato incertezza e preoccupazione. L’Amministrazione comunale ha seguito tutti gli sviluppi svolgendo un ruolo strategico nel semplificare il percorso tecnico burocratico necessario per la nuova apertura, forte anche delle due esperienze precedenti in situazioni di crisi occupazionale, quelle del supermercato in centro a Binzago e dell’ex Iperdì a Molinello, entrambe concluse in modo positivo con la riassunzione di tutti i lavoratori”.

