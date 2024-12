Ex Snia di Varedo, in stazione un presidio della Polizia Locale. Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato uno spacciatore, già noto frequentatore del sito dismesso, con alcune dosi di hashish e cocaina

Presidio in stazione

Per migliorare la sicurezza della zona intorno alla ex Snia di Varedo, dalla settimana scorsa la Polizia Locale ha attivato un presidio fisso quotidiano, nei giorni feriali, davanti all’ingresso della stazione ferroviaria e sul sovrappasso ciclo-pedonale del passaggio a livello.

Controlli anche sul sovrappasso

Una pattuglia di agenti è presente sul posto per circa un’ora e mezza nel tardo pomeriggio, quando inizia a far buio e si intensifica il passaggio dei treni con il picco di pendolari che rientrano dal lavoro.

«Con questo presidio fisso cerchiamo di consentire alle persone che scendono dal treno di tornare a casa in sicurezza - ha spiegato il comandante della Polizia Locale Claudio Camisasca - controlliamo soprattutto la passerella sopraelevata, dove ci è capitato più volte di trovare persone che dormono per terra, ubriache o che consumano sostanze stupefacenti, prendiamo le generalità e nei casi in cui la legge ce lo consente le allontaniamo dal paese».

Lo spacciatore arrestato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Desio hanno fermato durante un posto di controllo a Bovisio Masciago un marocchina che aveva addosso una decina di dosi di cocaina, mentre in casa nascondeva circa 80 grammi di hashish. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato identificato come uno dei pusher attivi nei capannoni fatiscenti della ex Snia.

I controlli dell'Arma

Continuano intanto gli sforzi degli uomini dell’Arma per cercare di scoraggiare il fenomeno dello spaccio nel comparto dismesso, con anche posti di controllo nella piazzetta davanti all’ingresso principale del sito industriale.

La passerella chiuderà di notte

Proprio per contenere il degrado del sovrappasso di via Umberto I, l’intenzione dell’Amministrazione comunale è di chiudere con dei cancelli l’accesso alle scale e gli ascensori durante la notte.