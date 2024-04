Extracomunitari alloggiati senza ospitalità, 10mila euro di multa. Dopo i controlli della Polizia Locale in due appartamenti di Limbiate è stato sanzionato il padrone di casa

Multe per diecimila euro

Extracomunitari alloggiati in due appartamenti di Limbiate senza dichiarazione di ospitalità, dopo i controlli la Polizia Locale ha multato il padrone di casa per un ammontare complessivo di 10mila euro.

Due appartamenti a Pinzano e Villaggio Giovi

Proseguono gli accertamenti del comando cittadino sulla regolarità degli alloggi dati in locazione a stranieri. Questa volta le verifiche si sono concentrate su due immobili situati a Pinzano e Villaggio Giovi all’interno dei quali sono risultati presenti dieci extracomunitari, tutti regolari con relativo permesso di soggiorno.

Mancava la dichiarazione di ospitalità

Da successive verifiche è però emersa la mancanza, da parte delle proprietà degli appartamenti, della presentazione della dichiarazione di ospitalità. Secondo la normativa infatti, chiunque ospita o fornisce alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili, ha l'obbligo di darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Dieci verbali da mille euro ciascuno

Gli agenti hanno quindi proceduto nei confronti del padrone di casa con l’emissione di 10 verbali amministrativi da mille euro ciascuno per l’importo complessivo di 10mila euro. Contestualmente è partita la segnalazione agli uffici comunali preposti per la contestazione del mancato pagamento dei tributi comunali come la tassa rifiuti.