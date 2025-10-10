Fa il dito medio al sindaco e lui lo denuncia… sui social

Capita spesso che gli Amministratori locali diventino il bersaglio di critiche da parte dei cittadini, essendo loro il primo fronte delle Istituzioni sul territorio. Capita anche qualche volta che nelle discussioni i toni si alzino e le parole, da misurate, diventino un po’ più colorite. Altre volte invece non si passa nemmeno dalle parole, si arriva direttamente ai gesti.

Lo sa bene il sindaco di Ornago Daniel Siccardi che nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre, ha raccontato sui social di essere stato bersaglio di un gesto inequivocabile: quello del dito medio.

Il primo cittadino si trovava con una sua collega, la sindaca di Sulbiate Carla Della Torre, che era arrivata in paese per dirigersi insieme a Siccardi ad una riunione in Prefettura. I due stavano attraversando la strada, quando da un’automobile in transito, zac, una mano si è sporta dal finestrino mostrando il terzo dito, quello più lungo e che nel linguaggio non verbale invita calorosamente a recarsi a quel tal paese, proprio al primo cittadino ornaghese.

«Vorrei ringraziare la persona dai capelli dorati che questa mattina ha deciso di rallentare con la propria auto per regalarmi un gesto davvero… indimenticabile – ha raccontato sul suo profilo social Siccardi – Ha avuto la gentilezza di abbassare il finestrino e alzare con fierezza il terzo dito, simbolo universale di grande educazione e rispetto. Un gesto che ben rispecchia la sua coerenza: la pace e la non violenza, del resto, sono segni indistinguibili del suo operato quotidiano sui social. Grazie, davvero, per aver reso la giornata un po’ più… significativa. I sindaci di Ornago e Sulbiate ringraziano».