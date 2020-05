Fa la retromarcia e urta un novantenne. E’ successo ieri pomeriggio, martedì 26 maggio in via Pasacal, l’anziano è finito al Pronto Soccorso

Fa la retromarcia e urta un novantenne

Si era messo al volante della sua auto parcheggiata in via Pascal, a Limbiate, ma al momento di ingranare la retro ha urtato un pedone. Il conducente della Fiat Punto, residente in città, non ha notato che dietro alla sua vettura c’era un 90enne e lo ha colpito. L’uomo è finito a terra battendo la testa.

Ambulanza in codice giallo

L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 26 maggio, verso le 17. Vista l’età del pensionato, è stato subito allertato il 112. Sul posto si è precpitata un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella in codice giallo.

Leggero trauma cranico

Dopo le prime medicazioni sul posto, i sanitati hanno appurato che la situazione era meno grave del previsto. Quindi hanno accompagnato l’anziano all’ospedale di Desio in codice verde con un leggero trauma cranico. E’ intervenuta anche la Polizia Locale che ha ascoltato i testimoni e proceduto con i rilievi del sinistro

