Fa la spesa senza pagare, fermata alla cassa una 24enne incinta al sesto mese

E' arrivata da Milano per fare la spesa all'Esselunga di Paina e ha riempito il carrello con prodotti per 1000 euro, senza però pagare. Denunciata una 24enne.

Fermata alle casse

Ieri pomeriggio, venerdì 18 novembre, i carabinieri della Stazione di Carate Brianza sono intervenuti al supermercato Esselunga della frazione Paina di Giussano dove un addetto alla sicurezza aveva appena fermato una giovane donna che, con un carrello debordante di prodotti da bagno e generi alimentari, aveva superato la barriera delle casse e, con nonchalance, si stava tranquillamente dirigendo verso le porte scorrevoli dell’uscita.

Gli accertamenti in caserma

Una volta in caserma, durante gli accertamenti, è emerso che la giovane, una 24enne di origini rumene ma da tempo residente a Milano nella nota zona di piazza Selinunte, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, era incinta al sesto mese. E' stata quindi denunciata per tentato furto.

1000 euro di prodotti nel carrello

Tra i prodotti che sono stati trovati nel carrello, grosse quantità di prodotti da bagno (shampoo, bagnoschiuma, lamette da barba etc.) e dolci Kinder, tutti della stessa tipologia, verosimilmente prelevati per la successiva vendita in nero. Il valore della merce trovata nel carrello sfiorava i 1.000 euro di cui oltre 500 euro di sole lamette da barba Gillette.