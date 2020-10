Fa retromarcia e danneggia tre auto, maxi sanzione per un 20enne

Danneggia tre auto nel fare retromarcia e le danneggia, poi fugge. Gli agenti della Polizia Locale sono riusciti a risalire alla sua identità. Maxi sanzione per un 20enne residente a Desio.

Danni rilevanti ad una jeep in sosta e ad altre due auto

La manovra incauta ha provocato danni rilevanti ad una jeep parcheggiata in corso Italia a Desio. Altre due auto avevano segni evidenti dovuti all’urto del veicolo. La Polizia Locale ha immediatamente avviato le indagini per risalire al responsabile. Grazie anche all’aiuto di una telecamera installata in zona, gli agenti sono riusciti ad identificare all’autore dei danneggiamenti. Si tratta di un 20enne straniero, residente in città.

Individuato grazie all’aiuto delle telecamere

Di fronte agli agenti che lo interrogavano, ha raccontato di essere arrivato con l’auto all’altezza di via Conciliazione, dove avrebbe dovuto svoltare a sinistra, ma con la nuova viabilità il tratto tra la piazza del centro e via XXIV Maggio è diventato pedonale. Di conseguenza ha fatto retromarcia lungo corso Italia, per immettersi in via XXIV Maggio. Nel compiere la manovra, però, ha urtato e danneggiato le tre auto. Ora dovrà rispondere dei danni, a suo carico anche una maxi sanzione per velocità non commisurata e fuga. Gli agenti hanno voluto ringraziare anche un cittadino che ha fornito elementi utili alle indagini.

