Fa una manovra azzardata e la Polizia Locale lo insegue per multarlo, poi la scoperta: stava correndo in ospedale con la moglie partoriente

Fa una manovra azzardata e la Polizia Locale di Meda si lancia all'inseguimento per multarlo, poi la scoperta: stava correndo in ospedale con la moglie che stava partorendo.

E' il singolare episodio accaduto ieri, martedì 22 aprile 2025, in via Piave, dove la Polizia Locale medese era impegnata a effettuare dei controlli, che sono stati assicurati durante tutte le festività pasquali per garantire la sicurezza.

Sanzionato un automobilista che guida con il veicolo intestato al padre defunto

Durante la mattinata gli agenti hanno sanzionato il conducente di un autoveicolo perché viaggiava con un mezzo intestato al padre defunto. Gli è stata ritirata la carta di circolazione e si è beccato una multa da 727 euro.

Manovra azzardata: stava accompagnando la moglie partoriente in ospedale

Mentre erano impegnati a multare l'automobilista, i vigili hanno notato il conducente di un secondo veicolo fare una manovra azzardata. Si sono quindi lanciati all’inseguimento e non appena hanno fermato l'auto si sono resi conto che a bordo c'era una coppia, marito e moglie, con quest’ultima che stava partorendo. Il marito quindi stava correndo per raggiungere l’ospedale: valutato lo stato di necessità che lo aveva indotto a una guida spericolata, non hanno elevato alcuna sanzione e hanno scortato la coppia fino al nosocomio di Desio azionando i dispositivi supplementari acustici e luminosi.