Fake news e competenze digitali: bando per la formazione di over 55. L’iniziativa, gratuita, vede capofila il Consorzio comunità Brianza. 25 i posti previsti dal bando.

Bando per la formazione di over 55

Il progetto europeo Digitol, capofila il Consorzio Comunità Brianza, ha aperto un bando per cercare 25 adulti over 55 che parteciperanno ad una formazione su Fake news, alfabetizzazione mediatica e competenze digitali e a diverse attività intergenerazionali.

L’obbiettivo è dotare gli adulti over 55 di nuove competenze digitali e promuovere la loro partecipazione alla vita della comunità, imparando e costruendo un dialogo sui valori comuni europei, il fenomeno delle fake news, l’alfabetizzazione digitale, l’alfabetizzazione informatica, la tolleranza e la discriminazione.

Digitol è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+ che mira a contrastare i discorsi d’odio, la stigmatizzazione e qualsiasi forma di discriminazione all’interno dell’Unione Europea, rafforzando le competenze digitali e il pensiero critico degli over 55, esposti alle fake news.

Il progetto è coordinato da Consorzio Comunità Brianza e ha come partner organizzazioni in Belgio, Bulgaria, Estonia, Germania e Grecia.

Il programma di formazione

Il programma di formazione si svolgerà da giugno a settembre 2021 (sia offline che online) per un totale di 60 ore. La formazione sarà tenuta da giovani under 30 che hanno frequentato nei mesi scorsi una formazione online interna al progetto acquisendo competenze come: pensiero critico, alfabetizzazione digitale e mediatica, abilità di facilitazione e moderazione.

La formazione è totalmente gratuita, le candidature devono pervenire entro il 30 aprile. Gli interessati sono invitati a contattare il Consorzio via e-mail all’indirizzo rachele.meda@comunitabrianza.it

Maggiori info al link: https://comunitamonzabrianza.it/news/call-per-adulti-over-55/

Il Consorzio ha inoltre organizzato un webinar gratuito dal titolo “Dialoghi intergenerazionali percontrastare le fake news” che sarà anche l’occasione per presentare la formazione gratuita per gli over 55. Interverranno esperti di afabetizzazione digitale e di invecchiamento attivo.

Per iscriversi al webinar:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dialoghi-intergenerazionali-per-contrastare-le-fake-news-

149678068131