Falsi volantini del Ministero della Salute contro l’uso delle mascherine. I manifesti sono apparsi lungo alcune piste ciclabili di Bellusco.

La situazione è stata segnalata da alcuni cittadini al corpo di Polizia locale Brianza Est, che ha già provveduto a rimuovere i finti manifesti. Quest’ultimi, firmati ingannevolmente dal Ministero della Salute, riportavano informazioni errate sull’utilizzo della mascherina, che si sarebbe resa obbligatoria solo in presenza di malattie respiratorie o in caso di soccorso a una persona con patologie dell’apparato respiratorio. Immediata la presa di posizione del Comune di Bellusco e del sindaco Mauro Colombo.

“Sono stati rinvenuti lungo alcune piste ciclabili del nostro paese cartelli che danno informazioni errate in merito all’uso delle mascherine – si legge sul profilo Facebook ufficiale dell’Amministrazione comunale – Il fatto è stato segnalato alla Polizia Locale che sta provvedendo per quanto di competenza perchè potrebbero configurarsi ipotesi di reato. Le informazioni devono essere reperite attraverso i canali ufficiali, facendo attenzione a tentativi di manipolazione e fake news. Invitiamo la cittadinanza a farsi parte attiva segnalando attraverso i canali appropriati anche casi come questo. Ricordiamo che è tutt’ora in vigore l’ordinanza di Regione Lombardia che impone l’uso della mascherina all’esterno della propria abitazione”.