Operazione dei Carabinieri dei Nas in uno studio dentistico a Seregno. Denunciato il titolare di 55 anni.

Falso dentista denunciato dai Nas

Una denuncia per esercizio abusivo della professione odontoiatrica e il sequestro cautelare dell’ambulatorio. Sono le conseguenze a carico del titolare dell'attività dopo l’intervento nei giorni scorsi dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri di Milano, presso un ambulatorio in città. L’attività ispettiva dell’Arma sarebbe scaturita dalla segnalazione di un iscritto all’Ordine dei medici e degli odontoiatri.

Ambulatorio sotto sequestro

I militari – secondo quanto è stato riferito dal diretto interessato - hanno sorpreso il titolare mentre curava una paziente. Ma non poteva farlo, vista la qualifica di assistente alla poltrona (Aso in gergo tecnico). La cliente, un paio di giorni prima, aveva eseguito un impianto osseo nello stesso studio, ma sentiva fastidio in bocca. Così è tornata nell'ambulatorio. In assenza di un odontoiatra, il 55enne aveva cercato di affrontare l’urgenza e alleviare il problema della donna. Proprio in quel frangente l’arrivo dei Nas, con il deferimento e il sequestro. I dettagli dell'operazione sul Giornale di Seregno in edicola e in versione digitale.