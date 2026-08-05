Famiglia di otto persone in meno di 40 metri quadrati, 8mila euro di multa ai proprietari di casa

Accertamenti al Villaggio Snia sulle residenze, in un appartamento di meno di 40 metri quadrati la Polizia Locale di Cesano Maderno ha trovato una famiglia composta da otto persone che viveva, oltre che in una situazione di sovraffollamento, in condizioni igienico-sanitarie molto critiche. L’operazione rientra in una serie di iniziative per contrastare fenomeni di sovraffollamento e di sfruttamento degli alloggi, e tutelare le persone fragili. L’Amministrazione comunale e la Polizia Locale intendono infatti mantenere un’attenzione costante verso situazioni che compromettono la dignità delle persone e il rispetto delle regole.

Controlli della Polizia Locale sulle residenze

La Polizia Locale di Cesano Maderno è intervenuta nella giornata di martedì 4 agosto in un’abitazione al Villaggio Snia, nell’ambito dei controlli effettuati per le verifiche sulle residenze e sul rispetto delle comunicazioni di ospitalità. Durante il sopralluogo, gli agenti hanno accertato la presenza, all’interno di un appartamento di meno di 40 metri quadrati, di un nucleo familiare composto da otto persone di nazionalità pakistana. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato una situazione di forte sovraffollamento e condizioni igienico-sanitarie particolarmente critiche, aggravate dagli spazi estremamente ridotti e dalla carente aerazione dei locali.

Multati i proprietari dell’alloggio

Attraverso una serie di verifiche gli agenti sono riusciti a risalire ai proprietari, anche questi pakistani, che sono poi stati convocati al comando di via Fermi. Questi sono stati sanzionati per la violazione dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), che impone l’obbligo di comunicare all’Autorità di pubblica sicurezza, entro 48 ore, l’ospitalità fornita a cittadini extracomunitari. Dovranno pagare una multa di 8mila euro. La Polizia Locale ha anche trasmesso gli esiti dell’intervento alle Autorità competenti per gli ulteriori approfondimenti e gli eventuali provvedimenti in materia igienico-sanitaria e abitativa.