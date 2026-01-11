Fanno esplodere il bancomat

La tranquillità di Macherio questa notte è stata spezzata da una forte esplosione causata da una banda che ha fatto saltare per aria lo sportello bancomat della Bcc Valle del Lambro

L’esplosione

Il boato ha squarciato la notte di Macherio poco prima delle 4. Intorno alle 3.50, infatti, è esploso lo sportello bancomat della Bcc Valle del Lambro di via Leopardi, nella frazione di Bareggia. Ignoti, infatti, avevano posizionato poco prima dell’esplosivo che ha causato la deflagrazione dello sportello.

L’allarme è scattato poco dopo e sul posto sono intervenuti il sindaco Franco Redaelli, i Carabinieri di Biassono e i Vigili del Fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dalla deflagrazione e ha fornito assistenza alle Forze dell’Ordine per le operazioni di competenza. Gli uomini dell’Arma invece hanno avviato subito le indagini per cercare di scoprire gli autori del gesto. Ancora ignota l’entità del bottino