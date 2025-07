Fanno la spesa in gioielleria... con le carte di credito rubate: arrestati dai Carabinieri

Al centro commerciale

In manette sono finiti tre sudamericani; provvidenziale l'intervento dei Carabinieri di Villasanta che hanno braccato i malviventi

Prima il furto, messo a segno in un albergo in provincia di Varese, di un borsello contenente portafogli e bancomat. Poi hanno tentato il secondo colpo cercando di utilizzare le carte di credito rubate all’interno di una gioielleria del Centro commerciale di Villasanta. Non avevano però fatto i conti con la lunga mano della Giustizia, che li ha raggiunti anche... in "trasferta".

Spesa in gioielleria... con le carte di credito rubate

Si è conclusa con tre arresti l’operazione condotta dai Carabinieri della stazione di Villasanta, che nella mattinata di mercoledì hanno fermato tre uomini di origine sudamericana (due cubani e un peruviano) accusati di furto e utilizzo indebito. Due di loro sono stati bloccati dentro la stessa galleria prima che potessero scappare; un altro, invece, ha tentato la fuga, ma alla fine anche lui si è dovuto arrendere. I fatti sono avvenuti intorno alle 11. I delinquenti, stando al racconto dei testimoni, sarebbero stati visti fare acquisti all’interno della gioielleria, dove avrebbero spese cifre modeste, ma comunque pari a quasi 6mila euro.

Gli sms e l'intervento dei Carabinieri

Tanto, però, è bastato a far scattare una telefonata ai Carabinieri: dall’altra parte della cornetta un uomo, residente fuori Provincia, che asseriva di aver subito il furto delle proprie carte di credito e di aver ricevuto i consueti sms della banca che segnalavano transazioni di un certo valore. Dopo una rapida verifica, i Militari al comando del maresciallo Alfredo Paludi, si sono precipitati al Centro commerciale. Qui hanno immediatamente identificato i malviventi, che ancora stavano provando collanine e gioielli, e li hanno braccati.

L'arresto dopo la fuga

Due sono subito stati bloccati, mentre un terzo ha cercato di rendere difficile la vita dei Carabinieri tentando la fuga. Il ladro è riuscito a guadagnare l’uscita, buttandosi in strada; ha scavalcato i guardrail, rischiando peraltro di finire investito e di provocare un incidente, infilandosi poi in una concessionaria sul lato opposto della carreggiata. Qui ha tentato di scavalcare una murella in direzione dei campi far perdere così le proprie tracce, ma la sua fuga è terminata con il provvidenziale intervento dei Carabinieri, che hanno acciuffato anche il terzo bandito prima che fosse troppo tardi. Accompagnati in caserma a Villasanta, i tre sono stati sottoposti agli accertamenti di rito, al termine dei quali sono stati trattenuti e denunciati per furto e utilizzo indebito. Il pm, l’indomani, ha convalidato l’arresto. Contestualmente i malviventi

sono stati deferiti per il reato di soggiorno ed ingresso illegale nel territorio dello stato.