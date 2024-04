Fanno saltare lo sportello bancomat: bottino da decine di migliaia di euro, filiale distrutta

Colpo grosso a Ronco Briantino.

Assaltata la filiale della Banca del Territorio Lombardo

La scorsa notte, tra venerdì 5 e sabato 6 aprile, una banda di malviventi ha letteralmente fatto saltare per aria lo sportello Atm della Banca del Territorio Lombardo (gruppo Credito cooperativo) via IV Novembre, proprio di fronte al Municipio.

Il colpo

Il blitz è scattato poco dopo le 4 del mattino. Lo sanno bene anche i residenti della zona che a quell'ora sono stati svegliati da un autentico boato. La banda, composta da almeno quattro persone, ha agito velocemente. I malviventi hanno prima oscurato con della vernice spray le telecamere dell'istituto di credito che inquadrano lo sportello bancomat; poi hanno introdotto nelle fessure dello sportello una sostanza esplosiva, probabilmente acetilene, e hanno provocato la deflagrazione. Lo sportello è andato completamente distrutto. Ingentissimi anche i danni all'interno della banca.

Bottino da decine di migliaia di euro

A quel punto i malviventi hanno arraffato tutti i soldi, alcune decine di migliaia di euro (l'ammontare esatto non è ancora stato accertato), e sono fuggiti prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine. La banda non ha scelto casualmente il venerdì notte per entrare in azione. Prima della chiusura del venerdì pomeriggio, infatti, le banche sono solite caricare al massimo gli sportelli Atm per fare fronte all'elevato numero di prelievi del fine settimana.

Danni ingentissimi

Desolante la scena che si è presentata davanti agli occhi degli addetti alla sicurezza e del direttore della filiale giunti sul posto poco dopo. Come detto, i danni sono ingentissimi. Ai Carabinieri il compito di effettuare i rilievi e raccogliere indizi che possano in qualche modo ricondurre agli autori del colpo.