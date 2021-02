Farmacia contesa, un nuovo bando per assegnarla

Dopo sette anni di dispute legali, la Farmacia di Villanova di Bernareggio dovrà essere assegnata attraverso un nuovo bando da parte del Comune.

Un nuovo bando per la farmacia

E’ di 2 giorni fa la sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato sullo spinoso caso della farmacia di Villanova da sette anni gestita dalla dottoressa Barbara Ferraro che nel 2014 acquistò la concessione per la farmacia, che era comunale, esercitando il diritto di prelazione come previsto dalla normativa italiana e dal bando. A ricorrere contro questa decisione nel corso degli anni due farmacisti di Merate che inizialmente avevano fatto l’offerta migliore, poi “rifiutata” quando la dottoressa Ferraro, dipendente della farmacia fece valere il suo diritto. Nel frattempo la Corte europea ha dichiarato illegittimo il diritto di prelazione e il Consiglio di stato si è quindi espresso tenendo conto di questa novità normativa, intimando al Comune di Bernareggio di realizzare un nuovo bando.

Sette anni di lavoro e il sostegno dei cittadini

La dottoressa Ferraro in questi anni ha fatto crescere il fatturato della farmacia aumentandolo quasi del 50%, come sottolineato nella sentenza e confermato dal Comune. Al suo fianco anche centinaia di cittadini e clienti che hanno firmato per chiedere che lei rimanga dietro al bancone a Villanova. La sentenza aggiunge anche che la dottoressa dovrà essere “tutelata” rispetto al nuovo bando: un punto molto difficile da chiarire a livello pratico e sul quale il comune dovrà trovare la formula più adatta per la stesura del bando.

Una sentenza che sicuramente cambierà il modo di procedere e di stesura dei bandi delle Amministrazioni pubbliche e che potrebbe portare anche ad un cambio della normativa italiana a livello di concorrenza e prelazione.