Fase 2: l’orario dei treni da lunedì e come cambieranno i viaggi VIDEO

Ormai ci siamo. La fase 2 è alle porte. Lunedì parte del Paese si rimetterà in moto. Tanti brianzoli torneranno nei luoghi di lavoro e per farlo dovranno spostarsi. Alcuni lo faranno in auto, altri invece utilizzeranno i mezzi pubblici. Ma come cambieranno i viaggi in treno?

Fase 2: l’orario dei treni da lunedì e come cambieranno i viaggi

Una domanda a cui Trenord ha cercato di dare una risposta fornendo indicazioni attraverso il sito web. A partire dagli orari dei convogli validi da lunedì.

“Perché questa ripartenza non sia una falsa partenza, occorre che tutti gli attori del trasporto pubblico – imprese di trasporto, gestori di stazioni e reti, decisori politici e, non per ultimo, i clienti – siano consapevoli che non si tratterà di un semplice ritorno alle normali abitudini del servizio pre-emergenza – spiegano da Trenord – . Tutti abbiamo realizzato che durante il lockdown regole e divieti sono stati essenziali per limitare il contagio. Ora, però, il ritorno alla convivenza sociale richiede uno sforzo diverso. Qualsiasi strumento non potrà essere sufficiente senza la consapevolezza e la responsabilità individuale che le azioni del singolo possono mettere a rischio l’esistenza di tutti”.

Come comportarsi in stazione

a. Evita di sostare nei locali chiusi della stazione , salvo che per necessità relative al viaggio (consultazione orari, acquisto biglietti, compilazione autocertificazione…);

, salvo che per necessità relative al viaggio (consultazione orari, acquisto biglietti, compilazione autocertificazione…); b. Scegli le aree più libere della banchina e mantieni sempre almeno un metro di distanza dalle altre persone. Disponiti lungo tutta la banchina, per evitare assembramenti alle porte del treno e ridurre al massimo gli spostamenti una volta salito in treno;

e mantieni sempre dalle altre persone. Disponiti lungo tutta la banchina, per evitare assembramenti alle porte del treno e una volta salito in treno; c. Indossa sempre la mascherina , anche in attesa del treno;

, anche in attesa del treno; d. Attendi la discesa di tutti i passeggeri. Disponiti in fila nei pressi della porta che scegli e attendi il tuo turno di ingresso. Favorisci l’afflusso ordinato . Evita gli assembramenti;

. Evita gli assembramenti; e. Non insistere per salire. Rispetta gli annunci sonori in stazione o del Capotreno. Si potrà occupare , a cadenza alternata, la metà dei posti a sedere . Attieniti alle indicazioni che troverai a bordo. Il treno non potrà partire se supererà i livelli di riempimento previsti;

in stazione o del Capotreno. , a cadenza alternata, . Attieniti alle indicazioni che troverai a bordo. Il treno non potrà partire se supererà i livelli di riempimento previsti; f. Scarica e utilizza sempre l’App Trenord per essere informato sullo stato della circolazione, sulle informazioni relative ai possibili assembramenti nelle stazioni e sullo stato di riempimento dei principali treni nelle fasce orarie di punta;

per essere informato sullo stato della circolazione, sulle informazioni relative ai possibili assembramenti nelle stazioni e sullo stato di riempimento dei principali treni nelle fasce orarie di punta; g. Presta sempre attenzione ai messaggi di stazione. Se il treno in arrivo non offre spazi, ti chiediamo di desistere e aspettare il successivo.

I posti sui treni nella Fase 2

Non tutti i posti a sedere saranno utilizzabili.

“Per ridurre i contatti sui nostri treni verrà indicato su quali posti ci si potrà sedere, tutti saranno invitati a mantenere le giuste distanze e a fare attenzione ai flussi di entrata e uscita da treni e stazioni, a creare code regolamentate o, laddove possibile, a evitarle ma è evidente che senza un cambiamento delle abitudini, un viaggio privo di contatti non può che tradursi in un numero inferiore di posti a disposizione. Distribuire il servizio durante tutto l’arco della giornata è un cambiamento che può essere indotto solo da ritmi di vita effettivamente diversi – smartworking, aperture prolungate degli esercizi commerciali e orari di lavoro realmente flessibili -. Ciò che si può fare da subito è aumentare la libertà di scelta, arricchendo l’informazione real time al cliente. Conoscere di più per decidere meglio come organizzare il proprio viaggio: stato di riempimento del treno e stato di riempimento della stazione sono le prime informazioni che ci apprestiamo a mettere a disposizione per cominciare sull’App Trenord”.

Come comportarsi in treno

a. Lascia liberi i sedili segnalati , occupa solo quelli senza contrassegno. Nel dubbio, mantieni sempre la distanza di sicurezza;

, occupa solo quelli senza contrassegno. Nel dubbio, mantieni sempre la distanza di sicurezza; b. Evita il più possibile di sostare nei vestiboli . Devono rimanere liberi per salita e discesa dal treno. In ogni caso, segui le indicazioni per il giusto distanziamento;

. Devono rimanere liberi per salita e discesa dal treno. In ogni caso, segui le indicazioni per il giusto distanziamento; c. Indossa sempre – e correttamente – mascherina . Se puoi, anche i guanti monouso ;

– e correttamente – . Se puoi, anche i ; d. S egui sull’app l’andamento del tuo treno e verifica se vi sono informazioni su eventuali assembramenti nelle stazioni;

e verifica se vi sono informazioni su eventuali assembramenti nelle stazioni; e. Evita quanto più possibile gli spostamenti a bordo treno;

f. Non lasciare a bordo treno i tuoi rifiuti. Portali a terra, per agevolare le operazioni di pulizia e sanificazione. Non abbandonare mai in treno mascherina e guanti

