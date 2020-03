Fatto esplodere sportello bancomat nella notte

Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello bancomat della Banca del credito artigiano di Verano Brianza. Ancora da quantificare il bottino.

Sportello bancomat in mille pezzi

Furto nella notte a Verano Brianza dove i ladri hanno fatto esplodere il bancomat della Banca di credito cooperativo di via Nazario Sauro al civico 26. I malviventi molto probabilmente hanno iniettato del gas esplosivo dentro la cassa e subito dopo l’esplosione hanno portato via il denaro al suo interno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza per mettere in sicurezza l’area coinvolta.

Ancora da quantificare la cifra portata via dai ladri. Sul posto anche i Carabinieri.

