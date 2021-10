Fatture false per 1,5 milioni di euro: sequestrati beni per 700mila ad una ditta di Giussano

Guardia di Finanza

A finire nei guai il rappresentate legale della ditta, per utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Seregno hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Monza, su richiesta della Procura, nei confronti di una ditta con sede a Giussano, specializzata nel recupero di rottami metallici, finalizzato alla confisca di denaro e beni per oltre 700.000 euro.

Le indagini

Attraverso indagini finanziarie, riscontri documentali e contabili e di plurime segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, gli inquirenti hanno appurato l’utilizzo, da parte della società giussanese, di fatture false per 1,5 milioni di euro emesse da altri soggetti giuridici lombardi, costituenti delle vere e proprie società di comodo, senza struttura organizzativa e mezzi.

L' evasione fiscale

Nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni di imposta 2016 e 2017, comparivano i costi fittizi , che hanno consentito alla società di rottami il conseguimento di un illecito risparmio d’imposta, con un minor carico fiscale ai fini delle imposte dirette. A finire nei guai è stato il rappresentante legale della ditta, che è residente a Seregno e ha già specifici precedenti penali per l’utilizzo e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti; l'imprenditore è stato deferito alla Procura di Monza per la presentazione di dichiarazioni fraudolente.

L’azione di servizio, svolta in stretta sinergia con la Procura della Repubblica di Monza, sotto la direzione ed il coordinamento del Comando Provinciale di Monza, rappresenta un’ulteriore testimonianza del costante presidio economico-finanziario per la repressione del grave fenomeno dell’evasione fiscale, a tutela dei cittadini e degli

imprenditori onesti, volto a garantire l’equità sociale quale presupposto indispensabile per il benessere della collettività.