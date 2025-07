Femminicidio a Macherio, giovane donna strangolata dal marito

Tragedia

L'uomo è stato arrestato. La coppia aveva due figli adolescenti

Ancora una donna ammazzata dall'uomo che diceva di amarla. Femminicidio ieri, mercoledì 16 luglio, a Macherio. Una 34enne di origine peruviana, Geraldine Sanchez Nunes Yadana, è stata strangolata dal marito, suo connazionale, maggiore di cinque anni.

Rianimata per due ore

Il ritrovamento intorno alle 23,30 in una strada sterrata a ridosso di un edificio abbandonato in via Visconti di Modrone, poco distante dall'abitazione dei coniugi, in centro paese. La giovane donna era già esanime ma i soccorritori della Croce Bianca di Biassono hanno tentato di rianimarla per due ore, inutilmente purtroppo.

Sul posto anche quattro gazzelle dei Carabinieri che hanno fermato l'omicida, Alexander Vilcherrez Quilla, traendolo in arresto per omicidio.

L'allarme partito dalla madre

L'allarme era scattato verso le 19,30 quando la mamma della 34enne si era rivolta alle forze dell'ordine perché non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Il tragico ritrovamento, come detto, intorno alle 23,30. La vittima aveva evidenti segni sul collo. La coppia aveva due figli adolescenti, anche loro giunti sul luogo del delitto insieme alla nonna.