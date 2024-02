Ferì un arcorese a colpi di pistola, il trapper Shiva è agli arresti domiciliari

Venne ferito insieme ad un conoscente dai colpi di pistola esplosi dal rivale, il noto rapper Shiva (al secolo Andrea Arrigoni), poi arrestato.

Una vicenda che risale al luglio dello scorso anno e che ha tra i protagonisti, e in questo caso vittima, l’arcorese Walter Pugliesi, figura nota nel mondo della lotta Mma.

La notizia di queste ore è che il Gip di Milano ha concesso gli arresti domiciliari per Shiva, accusato di tentato omicidio, porto abusivo di arma da fuoco ed esplosioni pericolose. Il trapper 24enne, ricordiamo, era stato arrestato e messo in carcere dalla Polizia di Stato lo scorso ottobre.

L'attività investigativa

L’attività investigativa era nata a seguito di una sparatoria avvenuta a Settimo Milanese, la sera dell’11 luglio scorso, nel corso della quale l’arcorese Pugliesi e un amico di Cassano d’Adda vennero raggiunti da colpi d’arma da fuoco alle gambe. Colpi che sarebbero stati esplosi proprio da Shiva.

Quella sera gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto avevano riscontrato la presenza di uno solo dei feriti, l’amico di Pugliesi, che aveva rifiutato il ricovero in ospedale avendo riportato solo una leggera abrasione alla gamba; non aveva voluto fornire particolari su quanto accaduto poco prima.

Poco dopo la sparatoria, però, gli agenti avevano avuto notizia che una seconda persona, che si era scoperto poi essere l’arcorese, si era presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Vimercate, con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba. Pugliesi aveva giustificato il ferimento sostenendo di essere stato aggredito, per motivi non meglio precisati, da cinque persone. Un blitz che, sempre secondo il suo primo racconto, sarebbe avvenuto poco prima a Bernareggio mentre si trovava a passeggio con il cane.

Versione che non aveva convinto la Polizia e gli inquirenti

La successiva e complessa attività d’indagine condotta dalla Sezione Reati contro la Persona della Squadra Mobile milanese attraverso attività tecniche, analisi di numerosi filmati e acquisizione di dichiarazioni di persone informate sui fatti, ha fatto emergere un’altra verità. L’attività investigativa ha consentito quindi di individuare in modo puntuale le fasi salienti dell’episodio e di ricondurre lo stesso, verosimilmente, a precedenti contrasti tra soggetti gravitanti nel mondo rap/trap milanese.

Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza montate nella casa discografica di Settimo Milanese hanno consentito di chiarire la dinamica. I fotogrammi mostrano infatti Shiva arrivare sul posto a bordo di un’auto accompagnato da altre persone. Al momento di scendere dal veicolo ed entrare nella sede della casa discografica, il rapper era stato raggiunto da due persone (uno era l’arcorese), entrate nel cortile di corsa con il voto travisato, decise probabilmente a fargliela pagare per uno sgarro. Pare che Pugliesi e l’altro fossero stati ingaggiata da un’altra banda di Milano per far pagare a Shiva alcuni insulti a loro diretti (il cosiddetto «dissing») contenuti in una canzone.

Ferito l'arcorese

Sempre le immagini mostrano il rapper cercare riparo all’interno e poi ricomparire nel cortile, alcuni istanti dopo, armato di pistola ed esplodere alcuni colpi verso i due aggressori. Questi ultimi, accortisi dell’arma in pugno al rivale, avevano fatto marcia indietro dandosela a gambe. Non erano però riusciti ad evitare del tutto i colpi che li avevano raggiunto alle gambe. E’ quindi probabile che l’arcorese, ferito, sia montato su un’auto lasciata in zona per ritorno verso casa, fermandosi poi all’ospedale di Vimercate per farsi medicare.

La musica dal carcere

Nel frattampo il mese scorso Shiva, direttamente dal carcere di Sna Vittore, ha lanciato il nuovo singolo "Milano shotta freestyle”, in cui esplicitamente parla di quanto avvenuto la scorsa estate, dipingendo il mondo delle gang milanesi. Il suo ultimo album si intitola "Santana Season", uscito a giugno 2023, mentre nel 2022 il rapper aveva pubblicato "Milano Demons", che conteneva brani come "Non lo sai", "Take 4" e "Alleluia" (con Sfera Ebbasta) che avevano scalato la classifica.